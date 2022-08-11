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​Егор Пруцев сменил «Сочи» на «Црвену Звезду» официально

11 Августа 2022 • 15:42 Комментировать

«Црвена Звезда» через свой официальный сайт объявила о переходе из «Сочи» полузащитника Егора Пруцева. 19-летний российский футболист подписал четырёхлетний контракт с топ-клубом Сербии.

За «Црвену Звезду» Егор Пруцев будет выступать под номером 29. В пресс-релизе белградский клуб отмечает талант и универсализм Пруцева, способного действовать справа, слева и в центре полузащиты.

Отметим, что Егор Пруцев является братом Данила Пруцева, выступающего за московский «Спартак».

Добавим, что на неделе «Црвена Звезда» пробилась в раунд плей-офф Лиги чемпионов. За билет в групповой этап команда сразится с «Маккаби» из Хайфы.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Егор Пруцев
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