Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Николая Писарева на пост главного тренера подмосковных «Химок», а также отставку Сергея Юрана.

- Николай Николаевич – опытный тренер, поработавший в том числе в сборной России. Пожелаем ему удачи на новом месте работы. Я думаю, «Химки» должны продолжить своё поступательное движение.

Отставка Юрана получилась неожиданной. Результаты у команды были нормальные, она шла в середине таблицы. Но ходили разные скандальные слухи. Деталей, как говорится, мы не знаем и не узнаем. В любом случае «Химкам» сейчас нужно открывать новую страницу в своей истории.