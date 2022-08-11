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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Руководители клубов, делающие ставку на иностранцев, либо зомбированы, либо занимаются вредительством» эксклюзив

11 Августа 2022 • 11:20 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал политику клубов РПЛ в отношении иностранных специалистов и игроков.

- Всевышний послал нам нынешнее время, чтобы мы окстились и начали заниматься своим футболом, дали нашим людям нормально зарабатывать свои деньги. Это касается не только футболистов, но и тех, кто их обслуживает. Я не расист, но никто мне не докажет, что иностранцы будут отдавать всю душу за российский футбол, я никогда в это не поверю.

Наши ребята и специалисты будут преодолевать любые трудности и испытания, они будут действительно трудиться изо всех сил. Я сам работал в клубах 18 лет и знаю, что это такое. Если ты свой, то ты пойдёшь и найдёшь здесь того, кто тебе поможет.

А иностранцы только и ждут, что им будут насыпать кучи денег. И сколько финансов таким образом тратится в пустоту? Руководители клубов, которые делают ставку на иностранцев, либо зомбированы, либо занимаются вредительством.


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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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