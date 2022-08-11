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Мостовой отреагировал на уход Хендрикса из «Спартака»

11 Августа 2022 • 11:13 Комментировать

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе из столичного клуба голландского полузащитника Йоррита Хендрикса. Стороны расторгли трудовое соглашение.

«Почему он не играл, я не знаю. Мы так и не оценили его. Он пару раз только сыграл и все. Уехал и уехал. Забыли», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-экспресса».

Хендрикс являлся игроком «Спартака» с января 2021 года. В общей сложности полузащитник провел за «народную команду» 22 поединка, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Йоррит Хендрикс
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