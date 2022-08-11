Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Гайчу

В московском ЦСКА до сих пор не приняли окончательного решения по будущему аргентинского форварда Адольфо Гайча. Как информируют журналисты Metaratings.ru, «армейцы» определятся с судьбой игрока на следующей неделе.

Источник отмечает, есть вероятность того, что Гайч останется в клубе. Тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым может попросить руководство оставить аргентинца в команде.

Адольфо связан контрактными обязательствами с ЦСКА до середины 2025 года. В стартовавшем сезоне Премьер-лиги форвард не сыграл ни одного матча.

По итогам четырех туров «армейцы» с десятью баллами лидируют в таблице РПЛ.