Пейчинович - об отъезде легионеров: «Предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны»

Сербский защитник Неманья Пейчинович, поигравший в Премьер-лиге за московский «Локомотив» и воронежский «Факел», отреагировал на отъезд некоторых легионеров из России на фоне политической ситуации.

«Ведут себя как девочки. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России. Но предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», - приводятся слова Неманьи на страницах Sport24.

Напомним, что международная федерация футбола дала разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до завершения сезона-2022/2023.