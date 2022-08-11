У Дзюбы появился заманчивый вариант в РПЛ

Российский центрфорвард Артём Дзюба, который находится без клуба после ухода из петербургского «Зенита», попал в сферу интересов одного из представителей Премьер-лиги. Об этом информирует портал Transfermarkt.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в переходе 33-летнего футболиста проявляет «Краснодар». «Быки» рассматривают Артёма в качестве альтернативы колумбийцу Джону Кордобе, который может покинуть команду.

Дзюбы выступал за «Зенит» с 2015 года. Он четыре раза становился чемпионом России вместе с «сине-бело-голубыми».

В сезоне-2021/2022 нападающий провел 28 матчей в РПЛ, забил 11 голов и отдал пять ассистов.