Московский «Спартак» посредством своего официального сайта отрапортовал об уходе одного футболиста. Ряды «красно-белых» покинул голландский полузащитник Йоррит Хендрикс. Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор.

Йоррит являлся игроком российского клуба с января прошлого года. В составе «народной команды» голландец провел 22 поединка, в которых получил три желтые карточки.

Ранее Хендрикс был отправлен в аренду в роттердамский «Фейеноорд», однако спустя некоторое время покинул команду. После этого полузащитник пополнил ряды немецкой «Фортуны» в статусе свободного агента.