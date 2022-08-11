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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин выбрал между Малкомом и Клаудиньо

11 Августа 2022 • 07:40 Комментировать

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин провел параллель между бразильскими легионерами команды – Малкомом и Клаудиньо.

«Мне больше нравится Клаудиньо. Малком - больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив - Клаудиньо. Игра больше зависит от него, чем от Малкома», - поведал Аршавин в интервью Sport24.

В новом сезоне российской Премьер-лиги Малком провел четыре поединка, в которых отметился одной результативной передачей. В свою очередь Клаудиньо записал себе в актив один забитый мяч и две голевые передачи в четырех встречах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Клаудиньо Малком Филипе
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