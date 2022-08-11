Юран: «За предложение сдать матч у человека могла бы и голова отлететь»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран категорически опроверг слухи о том, что причиной его увольнения могла бы быть попытка сдачи матча. По словам Юрана, человек, решившийся бы на такое в отношении него, мог бы остаться и без головы. Бывший футболист «Спартака» и российской сборной категорически опроверг подобный сценарий.

- Всё, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю, - цитирует Юрана издание «Спорт-экспресс».

«Химки» стали вторым клубом в новом сезоне РПЛ, который уволил тренера - ранее это сделал «Урал», расставшийся с Игорем Шалимовым.