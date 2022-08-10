Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Отставка Шалимова произошла рановато» эксклюзив

10 Августа 2022 • 22:55 Комментировать

Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Игоря Шалимова из «Урала» и предположил, кто может стать новым главным тренером екатеринбургского клуба.

- В «Урале», в отличие от «Химок», отставка тренера назревала. Пресс-служба логично объяснила это плохими результатами. Но с другой стороны, отставка произошла всё равно несколько рановато. В прошлом году «Урал» тоже стартовал плохо, но далее Шалимов справился с ситуацией, команда выдала хорошую серию.

Кто теперь станет новым главным тренером «Урала»? Не каждый специалист пойдёт в команду, которая находится в нижней части таблицы. В этой связи могут звучать фамилии Ганчаренко, Гогниева, Аленичева, Юрана того же. Но Юрану, по одной из версий, скажем так, понадобится пауза.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Фёдор Щербаченко Чемпионат России Игорь Шалимов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
21:57 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен, что «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду
21:45 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Отставка Юрана? Очень неожиданно»
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом
21:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов не верит в причастность Юрана к договорным матчам
20:33 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: Юран не мог ничего предлагать «Ростову», главный тренер не решает такие вопросы 1
20:24 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: Меня очень сильно удивил уход Юрана из «Химок»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Жиркову нужно было завершить карьеру после ухода из «Зенита»
19:24 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин назвал неожиданного претендента на титул РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин: «Может это будет жёстко и пафосно, но я такой один, подобных игроков не было» 2
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов поделился прогнозом на матч «Спартака» с «Сочи»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — об отставке Юрана из «Химок»: «Комментировать это не буду — это решение руководства»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: Со многими тренерами ведём переговоры
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин отреагировал на возможный уход Федуна из «Спартака»
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин рассказал, что нужно Дзюбе для быстрого поиска команды
18:11 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов прокомментировал новость о предложении контракта Дзагоеву
Все новости
Рекомендуем