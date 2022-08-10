Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Игоря Шалимова из «Урала» и предположил, кто может стать новым главным тренером екатеринбургского клуба.

- В «Урале», в отличие от «Химок», отставка тренера назревала. Пресс-служба логично объяснила это плохими результатами. Но с другой стороны, отставка произошла всё равно несколько рановато. В прошлом году «Урал» тоже стартовал плохо, но далее Шалимов справился с ситуацией, команда выдала хорошую серию.

Кто теперь станет новым главным тренером «Урала»? Не каждый специалист пойдёт в команду, которая находится в нижней части таблицы. В этой связи могут звучать фамилии Ганчаренко, Гогниева, Аленичева, Юрана того же. Но Юрану, по одной из версий, скажем так, понадобится пауза.