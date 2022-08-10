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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов не верит в причастность Юрана к договорным матчам

10 Августа 2022 • 21:16 Комментировать

Как мы уже рассказывали, одним из поводов для увольнения Сергея Юрана с должности наставника «Химок» стали слухи об участии Юрана в договорных матчах.

Однако известный телекомментатор Геннадий Орлов не верит в состоятельность подобной версии. По его словам, этот момент уже давно неактуален для чемпионата России, в силу большой задействованности иностранных игроков в нем.

- «Договорняки» — отживший момент. В командах появились иностранцы. У каждого иностранца связь с журналистами своей страны. Они сразу же все это выдадут и расскажут. Как вы можете сказать бразильцу или нигерийцу, что мы сегодня проиграем? Когда были одни русские, это можно было закрыть, - цитирует Орлова «Российская газета».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Геннадий Орлов Сергей Юран
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