Орлов не верит в причастность Юрана к договорным матчам

Как мы уже рассказывали, одним из поводов для увольнения Сергея Юрана с должности наставника «Химок» стали слухи об участии Юрана в договорных матчах.

Однако известный телекомментатор Геннадий Орлов не верит в состоятельность подобной версии. По его словам, этот момент уже давно неактуален для чемпионата России, в силу большой задействованности иностранных игроков в нем.

- «Договорняки» — отживший момент. В командах появились иностранцы. У каждого иностранца связь с журналистами своей страны. Они сразу же все это выдадут и расскажут. Как вы можете сказать бразильцу или нигерийцу, что мы сегодня проиграем? Когда были одни русские, это можно было закрыть, - цитирует Орлова «Российская газета».