​Аршавин назвал неожиданного претендента на титул РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о командах, которые могут составить конкуренцию питерцам в новом чемпионате России. По мнению экс-форварда сборной России, побороться за титул может «Ростов» Валерия Карпина.

«Главные конкуренты «Зенита»? На данный момент - ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура - может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов», - высказался Аршавин, слова которого приводит sport24.

«Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России. В последний раз титул Российской премьер-лиги доставался не питерцам ещё в 2018 году. Тогда сильнейшей командой России был «Локомотив».