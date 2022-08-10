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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин отреагировал на возможный переход Влашича в «Торино» эксклюзив

10 Августа 2022 • 20:30 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича в «Торино» на правах аренды.

«Когда его брали из «Эвертона» в аренду, он был очень мотивирован. То, что у него чувствуется класс и цель доказать себе и англичанам, что он им нужен. Когда он пришёл в ЦСКА, он начал хорошо играть, потом стал одним из лидеров ЦСКА, выкупили за хорошие деньги. Сыграл только сезон в команде, и начались какие-то невнятные игры…

Потом появилась информация о том, что он хочет уйти, то есть, он перерос ЦСКА и видит себя в Англии или ещё где-то. Но когда ты тренируешься спустя рукава – ничего хорошего не будет. Влашич – яркий пример, когда к тренировкам нужно относиться со 100% отдачей.

Он пришёл в «Вест Хэм» неготовый! Он здесь в ЦСКА не отрабатывал, был мыслями в другом чемпионате и играл уже неважно! Потом на лавочку присел и даже когда выходил, не мог показать достойную игру. А как ты хочешь, показывая такую игру, выступать в лучшей лиге мира?   

Если он пойдёт в «Торино», то считай, он год потеряет. Он сейчас провалится в Италии, присядет… А возвращаться на былой уровень очень трудно. Это наглядное пособие – если хочешь играть, то должен играть на порядок выше в РПЛ, чтобы переходить в европейские чемпионаты», — сказал Масалитин.


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Серия А Апл Валерий Масалитин Никола Влашич
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