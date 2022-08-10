​Аршавин: «Может это будет жёстко и пафосно, но я такой один, подобных игроков не было»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу Малкома и Клаудиньо. Оценивая этих двух бразильцев, Аршавин сказал, что ему больше нравится Клаудиньо. Экс-игрок российской сборной считает Клаудиньо более «тонким» футболистом, от которого «Зенит» зависим сильнее, чем от Малкома.

Что касается сравнений Малкома и Клаудиньо с самим собой, то Аршавин находить какие-то общие черты не стал.

«Может это будет жёстко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я – Аршавин», - сказал бывший форвард «Зенита» sport24.

В ближайшем туре РПЛ «Зенит» будет принимать ЦСКА. Матч пройдёт в субботу, 13 августа.