Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин отреагировал на возможный уход Федуна из «Спартака»

10 Августа 2022 • 18:18 Комментировать

В настоящий момент в «Спартаке» происходит процесс смены акционеров. Весьма вероятен расклад, при котором Леонид Федун либо уйдёт из управления московским клубом, либо его уровень влияния резко снизится.

На вопрос о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака» ответил известный в прошлом игрок «Зенита» Андрей Аршавин.

«Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне все равно на то, кто президент «Спартака», - цитирует Аршавина sport24.

На прошлой неделе появлялась информация о том, что новым руководителем «Спартака» может стать Ашот Хачатурянц. Недавно он оставил пост президента РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин: «Может это будет жёстко и пафосно, но я такой один, подобных игроков не было»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов поделился прогнозом на матч «Спартака» с «Сочи»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — об отставке Юрана из «Химок»: «Комментировать это не буду — это решение руководства»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: Со многими тренерами ведём переговоры
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин отреагировал на возможный уход Федуна из «Спартака»
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин рассказал, что нужно Дзюбе для быстрого поиска команды
18:11 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов прокомментировал новость о предложении контракта Дзагоеву
17:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана рассказал о готовности игрока в преддверии матча с ЦСКА
17:53 · Россия. Премьер-лига
ЭСК не выявила ошибок судьи против ЦСКА в матче с «Факелом»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Почему Дзюба без клуба? Я не знаю
17:43 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК признала удаление Одоевского правильным, но нашла грубую ошибку арбитра против «Зенита»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев отказал «Уралу»
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Газизов оценил судебный иск «Спартака»
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Химок» объяснил отставку Юрана
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Писарев пообещал ставить в «Химках» атакующий футбол
Все новости
Рекомендуем