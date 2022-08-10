​Аршавин отреагировал на возможный уход Федуна из «Спартака»

В настоящий момент в «Спартаке» происходит процесс смены акционеров. Весьма вероятен расклад, при котором Леонид Федун либо уйдёт из управления московским клубом, либо его уровень влияния резко снизится.

На вопрос о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака» ответил известный в прошлом игрок «Зенита» Андрей Аршавин.

«Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне все равно на то, кто президент «Спартака», - цитирует Аршавина sport24.

На прошлой неделе появлялась информация о том, что новым руководителем «Спартака» может стать Ашот Хачатурянц. Недавно он оставил пост президента РПЛ.