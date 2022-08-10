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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК не выявила ошибок судьи против ЦСКА в матче с «Факелом»

10 Августа 2022 • 17:53 Комментировать

Несмотря на крупную победу над «Факелом» (4:1) ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию, попросив рассмотреть три решения арбитра Яна Бобровского. ЭСК вынесла вердикт по этим моментам – соответствующая информация была опубликована на сайте Российского футбольного союза.

ЭСК решила, что арбитр правильно назначал пенальти в ворота ЦСКА на 39-й минуте. Комиссия отмечает, что Хесус Медина не успел сыграть в мяч и совершил контакт с ногой соперника в пределах штрафной площади.

Также ЭКС не усмотрела красной карточки для Георгия Гонгадзе в моменте на последней минуте первого тайма. В пояснении комиссия отмечает, что игрок «Факела» совершил контакт с головой Кучаева при исполнении удара «ножницами». Игрок не видел соперника и не использовал шипов, поэтому ЭСК поддержала Бобровского в решении показать Гонгадзе жёлтую карточку.

Наконец, ЭСК установила, что в начале второго тайма арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Факела». Отмечается, что падение Мойзеса было неестественным – бразилец явно усилил последствия контакта. Защитник «Факела» вёл борьбу в допустимых рамках.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Ян Бобровский
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