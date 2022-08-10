Сёмин: Почему Дзюба без клуба? Я не знаю

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы.

«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артём», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Специалист считает, что игроку нужно побыстрее найти себе новый клуб, чтобы не потерять форму, ведь чем позже он начнет играть, тем сложнее ему будет вернуться на свой уровень.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» на правах свободного агента, он выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года, перебравшись из «Спартака». Портал transfermarkt оценивает стоимость Артёма Дзюбы в шесть миллионов евро.