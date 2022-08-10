Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: Почему Дзюба без клуба? Я не знаю

10 Августа 2022 • 17:47 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы.

«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артём», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Специалист считает, что игроку нужно побыстрее найти себе новый клуб, чтобы не потерять форму, ведь чем позже он начнет играть, тем сложнее ему будет вернуться на свой уровень.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» на правах свободного агента, он выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года, перебравшись из «Спартака». Портал transfermarkt оценивает стоимость Артёма Дзюбы в шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
18:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — об отставке Юрана из «Химок»: «Комментировать это не буду — это решение руководства»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: Со многими тренерами ведём переговоры
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин отреагировал на возможный уход Федуна из «Спартака»
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин рассказал, что нужно Дзюбе для быстрого поиска команды
18:11 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов прокомментировал новость о предложении контракта Дзагоеву
17:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана рассказал о готовности игрока в преддверии матча с ЦСКА
17:53 · Россия. Премьер-лига
ЭСК не выявила ошибок судьи против ЦСКА в матче с «Факелом»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Почему Дзюба без клуба? Я не знаю
17:43 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК признала удаление Одоевского правильным, но нашла грубую ошибку арбитра против «Зенита»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев отказал «Уралу»
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Газизов оценил судебный иск «Спартака»
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Химок» объяснил отставку Юрана
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Писарев пообещал ставить в «Химках» атакующий футбол
16:52 · Россия. Премьер-лига
Ребров примет участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил, сможет ли «Сочи» бороться за золотые медали РПЛ
Все новости
Рекомендуем