​Газизов оценил судебный иск «Спартака»

Шамиль Газизов, который в 2020 году на протяжении пяти месяцев работал на должности генерального директора «Спартака», высказался по поводу судебного иска, поданного московским клубом.

«Бесперспективно. «Спартак» сам всё прекрасно понимает. Не знаю, чего они хотят добиться», - высказался Газизов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в скором времени после ухода из «Спартака» Шамиль Газизов вернулся в «Уфу», где он работал ранее. В настоящий момент уфимская команда выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России.