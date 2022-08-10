Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении из «Химок» главного тренера Сергея Юрана и назначении на этот пост Николая Писарева.

- Как вы восприняли новость об уходе Сергея Юрана из «Химок»?

- Для меня это очень странное увольнение. А как я могу на это отреагировать, как футбольный человек? Как на непонятное во всех отношениях событие. Команда в трех очках от первого места, здорово начала сезон, и увольняют тренера. Причем не говорят, почему это сделали. Ни главный тренер это не объясняет, ни кто-то из клуба.

- То есть, это темная история?

- Я не знаю, какие там дела, просто никто не может понять, почему это случилось. Объясните людям, раз приняли такое решение.

- Почему все скрывается?

- Этого я не знаю. Футбол – самый популярный вид спорта, поэтому там много всего происходит. Когда такое случаются, понятно, что люди будут задавать вопросы. Но когда не находишься внутри, как ты ответишь?

- Юран уже третий раз покидает клуб и всегда при странных обстоятельствах.

- Это накладывает дополнительную интригу и вопросы, ответы на которые мы не можем найти.

- Ходили слухи, что отставка может быть связана с тем, что Юран недостаточно часто ставил в состав сына инвестора «Химок» Илью Садыгова. Это могло служить основанием?

- За два дня я услышал шесть или семь версий увольнения Сергея. Но я не отвечаю на эти версии, потому что не нахожусь внутри процесса. Возникать могут любые версии, а ответов мы все равно не получим.

- Как вам назначение Николая Писарева, который сменит Юрана у руля команды?

- Это следующее непонятное решение. Как возникла его кандидатура? Он работает в сборной России. Почему у нас идут эти совмещения?

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- Валерий Карпин тоже совмещает и говорит, что это реально.

- Почему ни в какой другой стране в Европе никто не совмещает должности? Есть много тренеров, которые могли бы спокойно работать. У нас было совмещение, когда Слуцкий работал в ЦСКА и сборной России. И чем все это закончилось? Не то что печально, а катастрофически печально. Это только в СМИ покричали, а все остальные сказали, что все нормально, ничего такого. Тут можно понять только в той мере, что сейчас наша сборная нигде не играет. Но все равно тогда человек должен уйти из сборной и работать в «Химках».

- Ну, кто откажется от должности в сборной?

- В том-то и дело. Я не удивлюсь, если будет еще какая-то третья должность.

- Пишут, что вместе с Писаревым в «Химки» придет Михаил Лихачёв, который является главным тренером пляжной сборной России. Думаете, РФС пристраивает тренеров сборных?

- Это круговорот друзей в футболе. Все они крутятся между собой.

- «Химки» удачно стартовали в сезоне. Как изменения на тренерском мостике скажутся на команде? Результаты пойдут на спад?

- Это может сказаться на результате. Но никто за это не переживает, мы же видим уровень футбола в нашем чемпионате. Он просел, поэтому все команды примерно одинаковые, ну кроме трех-четырех лидеров. Старт у «Химок» был отличный, поэтому никто и не волнуется. Высоких задач клуб не ставит, со всеми можно спокойно играть.

Елена Григорьевская