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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Химок» объяснил отставку Юрана

10 Августа 2022 • 17:24 Комментировать

В среду Сергей Юран официально покинул должность главного тренера «Химок». Отставка стала весьма неожиданной, учитывая тот факт, что после четырёх туров подмосковная команда всего на три очка отстаёт от лидеров чемпионата России. В новости об уходе Юрана приведены слова генерального директора «Химок» Дмитрия Ульянова. Функционер объяснил решение клуба.

«К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения», - высказался Ульянов.

Напомним, что новым главным тренером «Химок» стал Николай Писарев.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Ульянов
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