​Тренер сборной России по пляжному футболу вошёл в штаб Писарева в «Химках»

«Химки» официально объявили о перестановке на тренерском мостике – Сергея Юрана сменил Николай Писарев. Ассистентом Писарева в подмосковном клубе будет Михаил Лихачёв, который является тренером сборной России по пляжному футболу. Со среды Лихачёв будет совмещать две должности, о чём говорится на страницах официального сайта Российского футбольного союза.

«Химки» после четырёх сыгранных туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с семью зачётными баллами. Ближайший матч команда Николая Писарева проведёт 14 августа против «Ахмата» на своём поле.