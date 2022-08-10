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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренер сборной России по пляжному футболу вошёл в штаб Писарева в «Химках»

10 Августа 2022 • 16:30 Комментировать

«Химки» официально объявили о перестановке на тренерском мостике – Сергея Юрана сменил Николай Писарев. Ассистентом Писарева в подмосковном клубе будет Михаил Лихачёв, который является тренером сборной России по пляжному футболу. Со среды Лихачёв будет совмещать две должности, о чём говорится на страницах официального сайта Российского футбольного союза.

«Химки» после четырёх сыгранных туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с семью зачётными баллами. Ближайший матч команда Николая Писарева проведёт 14 августа против «Ахмата» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Писарев Сборная России по пляжному футболу Михаил Лихачёв
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