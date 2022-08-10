​Карпин анонсировал появление нового тренера в штабе сборной России

Николай Писарев, который входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, теперь будет совмещать эту работу с работой главным тренером «Химок». Между тем, в штабе российской сборной появится ещё один специалист. Пришествие нового тренера анонсировал Валерий Карпин.

«Учитывая тот большой объем работы, который был у Писарева в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб сборной будет усилен ещё одним специалистом», - слова Карпина приводятся на официальном сайте РФС.

Валерий Карпин отметил, что пока не готов называть какие-либо фамилии. Поиск специалиста только начался.

Осенью сборная России должна провести несколько товарищеских матчей. РФС в настоящий момент ведёт переговоры на этот счёт. Что до официальных игр, то их в ближайшее время не предвидится из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.