​Карпин одобрил назначение Писарева в «Химках»

Николай Писарев стал главным тренером «Химок». 53-летний специалист будет совмещать эту работу с работой в штабе Валерия Карпина в сборной России. Об этом сообщается на страницах официального сайта Российского футбольного союза. Там же приведёт комментарий Карпина.

«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной», - высказался Карпин. Он пожелал Писареву успешной работы в «Химках».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Химки» проведут 14 августа. Команда Николая Писарева будет принимать «Ахмат».