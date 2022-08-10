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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» через суд требует от Газизова миллионы рублей

10 Августа 2022 • 15:35 Комментировать (1)

«Спартак» подал судебный иск к Шамилю Газизову, который ранее работал в клубе на должности генерального директора.

«Это по деньгам, которые, как мы полагаем, Газизов сам себе выплатил незаконно, когда он перевёл 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора», - высказалась юрист Елена Чачуа, представляющая «Спартак». Её слова передаёт ТАСС.

Сторона «Спартака» видит в действиях Шамиля Газизова «незаконное обогащение». Чачуа отметила, что она не понимает, почему Газизов решил, что «красно-белые» уволили его с выплатой выходного пособия. По словам юриста, функционеру полагалась лишь выплата за отпуск.

«Мы эти суммы вычли, требуем только то, что излишне», - сказала Чачуа.

Напомним, что Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящий момент функционер занимает должность генерального директора «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов
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