​«Спартак» через суд требует от Газизова миллионы рублей

«Спартак» подал судебный иск к Шамилю Газизову, который ранее работал в клубе на должности генерального директора.

«Это по деньгам, которые, как мы полагаем, Газизов сам себе выплатил незаконно, когда он перевёл 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора», - высказалась юрист Елена Чачуа, представляющая «Спартак». Её слова передаёт ТАСС.

Сторона «Спартака» видит в действиях Шамиля Газизова «незаконное обогащение». Чачуа отметила, что она не понимает, почему Газизов решил, что «красно-белые» уволили его с выплатой выходного пособия. По словам юриста, функционеру полагалась лишь выплата за отпуск.

«Мы эти суммы вычли, требуем только то, что излишне», - сказала Чачуа.

Напомним, что Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящий момент функционер занимает должность генерального директора «Уфы».