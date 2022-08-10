Юран о обвинениях в договорном матче против «Ростова»: «Это полная чушь»

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу попытки сыграть договорной матч против «Ростова» в прошлом сезоне. Напомним, что ранее такую информацию предоставил журналист Иван Карпов.
«Это полная чушь», – сказал Юран в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, что на днях Юран был уволен из «Химок». Новым наставником подмосковного клуба предположительно должен стать Николай Писарёв.
Юрана, в свою очередь, ранее связывали с назначением на вакантную должность в «Урале», который недавно расстался со своим наставником Игорем Шалимовым.
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