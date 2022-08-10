Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался об обвинениях в адрес тренера Сергея Юрана.

«Чушь всякую обсуждать я не хочу. Это бездоказательственная болтовня, которая будоражит публику. Сегодня было официальное заявление и руководителей «Химок», и Карпина о том, что они знать не знают об этом. Поэтому, какой смысл комментировать всякую ерунду? – сказал Колосков.

Вчера, 9 августа, спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что Юран предлагал в конце прошлого сезона сыграть договорной матч «Ростову». «Жёлто-синие» отказались от предложения, с учётом того, что тот матч они должны были сдать, а в этом сезоне «Химки» при Юране проиграли бы «Ростову» два матча.