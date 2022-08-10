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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков отреагировал на обвинения Юрана в договорных матчах эксклюзив

10 Августа 2022 • 13:00 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался об обвинениях в адрес тренера Сергея Юрана.

«Чушь всякую обсуждать я не хочу. Это бездоказательственная болтовня, которая будоражит публику. Сегодня было официальное заявление и руководителей «Химок», и Карпина о том, что они знать не знают об этом. Поэтому, какой смысл комментировать всякую ерунду? – сказал Колосков.  

Вчера, 9 августа, спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что Юран предлагал в конце прошлого сезона сыграть договорной матч «Ростову». «Жёлто-синие» отказались от предложения, с учётом того, что тот матч они должны были сдать, а в этом сезоне «Химки» при Юране проиграли бы «Ростову» два матча.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Химки РФС Сергей Юран Вячеслав Колосков РПЛ
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