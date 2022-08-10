В «Торпедо» отреагировали на информацию об увольнении Бородюка

Президент столичного «Торпедо» Денис Маслов высказался насчет информации о возможной отставке Александра Бородюка с поста главного тренера команды.

«Новость вышла вчера ночью, когда мы сидели с Бородюком дома. Мы вместе ее прочитали, закрыли, и я пошёл домой спать», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее в российских СМИ сообщалось, что на место Бородюка «автозаводцы» рассматривают белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, известного по работе в московском ЦСКА.

По итогам четырех туров Премьер-лиги «Торпедо» набрало всего одно очко и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.