Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци пожелал «Спартаку» стать чемпионом РПЛ

10 Августа 2022 • 08:36 Комментировать

Франко Камоцци, который ранее являлся советником президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался относительно старта «красно-белых» в российской Премьер-лиге.

«Команда хорошо начала сезон, есть потенциал. Хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, давайте поговорим об этом осенью. Там будет виднее, какие у них шансы», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля одержал три победы и один раз сыграл вничью в стартовых четырех турах. С десятью набранными баллами «красно-белые» располагаются на втором месте в таблице, уступая лидирующему ЦСКА по дополнительным показателям.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
08:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци пожелал «Спартаку» стать чемпионом РПЛ
07:56 · Россия. Первая лига
Мостовой: «Слуцкий - главная ошибка «Рубина»
06:50 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Мозес - не Месси и не Роналду»
06:42 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Мойзес хочет выучить русский язык
06:37 · Россия. Премьер-лига
Изидор назвал свою цель в чемпионате России
06:31 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не смог подписать уругвайского защитника
05:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Очень хочу, чтобы «красно-белые» выиграли титул в этом сезоне
05:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Дзюба похож на Ибрагимовича 1
05:47 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Уфы»: Не сомневаюсь, что скоро Дзюба определится с командой
02:04 · Россия. Премьер-лига
Названа очень любопытная причина увольнения Юрана
01:58 · Россия. Премьер-лига
Источник опроверг слухи о том, что Ганчаренко станет тренером «Торпедо»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв - об увольнении Юрана: «Просто так выбрасывать людей - неправильно» эксклюзив
09 Августа
23:53 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко всё ближе к работе в «Торпедо»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поддержал решение руководства «Урала» уволить Шалимова
22:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой посетовал, что его никто не приглашал на матч легенд «Зенита» и «Спартака»
Все новости
Рекомендуем