Камоцци пожелал «Спартаку» стать чемпионом РПЛ

Франко Камоцци, который ранее являлся советником президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался относительно старта «красно-белых» в российской Премьер-лиге.

«Команда хорошо начала сезон, есть потенциал. Хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, давайте поговорим об этом осенью. Там будет виднее, какие у них шансы», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля одержал три победы и один раз сыграл вничью в стартовых четырех турах. С десятью набранными баллами «красно-белые» располагаются на втором месте в таблице, уступая лидирующему ЦСКА по дополнительным показателям.