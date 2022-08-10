Шишкин: «Мозес - не Месси и не Роналду»

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о травме полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса. Нигерийский футболист выбыл из строя примерно на полгода.

«Мозес - ключевой игрок, но нельзя сказать, что без него команда перестанет играть или вообще пропадёт. Он не Месси и не Роналду», - приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Мозес принял участие в четырех поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

После четырех туров «красно-белые» с десятью баллами занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч спартаковцы проведут на своем поле против «Сочи».