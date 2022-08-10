Новичок ЦСКА Мойзес хочет выучить русский язык

Новобранец московского ЦСКА, фланговый защитник Мойзес заявил о намерении заняться изучением русского языка.

«Я хочу пройти курс изучения русского языка, чтобы как можно скорее адаптироваться к новому чемпионату. Здесь очень крутой стадион и отличные болельщики», - передает слова бразильского футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, что «армейцы» арендовали Мойзеса у «Интернасьонала». Трудовое соглашение защитника с российским клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023. В договоре указана опция возможного выкупа прав на игрока.