Изидор назвал свою цель в чемпионате России

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своих амбициях в российском чемпионате.

«Мне хочется выступать в еврокубках, но даже несмотря на отсутствие допуска к ним, меня здесь все устраивает. Для начала мне бы хотелось стать чемпионом России, а потом уже задумаюсь о еврокубках. РПЛ – отличная лига, за которой следят больше, чем за чемпионатом Франции», - передает слова нападающего Corse Matin.

Изидор пополнил ряды «железнодорожников» в январе текущего года. Нападающий перешел в «Локомотив» из «Монако», подписав долгосрочный контракт до середины 2026 года.