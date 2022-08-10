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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не смог подписать уругвайского защитника

10 Августа 2022 • 06:31 Комментировать

Защитник «Насьоналя» Хоакин Соса, который находится в аренде в «Ливерпуле» Монтевидео, не перейдет в московский ЦСКА. Об этом заявил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес.

«Трансфер Сосы в ЦСКА сорвался. У них не получилось оформить сделку из-за текущей ситуации в стране», - приводятся слова руководителя в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что «армейцы» выкупят 70 процентов прав на уругвайского защитника.

ЦСКА с десятью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут против петербургского «Зенита» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хосе Соса
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