Экс-игрок «Спартака»: Очень хочу, чтобы «красно-белые» выиграли титул в этом сезоне

Бывший футболист «Спартака» Филип Озобич, который сейчас защищает цвета азербайджанского клуба «Карабах», высказался о шансах «красно-белых» на титул в этом сезоне.

Озобич сказал «Матч ТВ», что спартаковцы должны выигрывать чемпионство чаще, ведь фанаты заслужили видеть свою команду на вершине таблицы. Хорват отметил, что не должно быть таких больших разрывов между титулами.

«Очень хочу, чтобы «Спартак» в этом сезоне занял первое место в РПЛ», - добавил полузащитник.

Напомним, что спартаковцы под шефством Гильермо Абаскаля набрали десять очков после четырёх первых туров.