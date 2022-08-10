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Экс-игрок «Спартака»: Дзюба похож на Ибрагимовича

10 Августа 2022 • 05:52 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Филип Озобич, который сейчас выступает за азербайджанский «Карабах», высказался по поводу Артёма Дзюбы.

Озобич сказал «Матч ТВ», что когда он выступал за «Спартак», то уже тогда было видно, что Дзюба хороший футболист, который вырастет в большую звезду. Хорват сравнил российского форварда со Златаном Ибрагимовичем.

«Он большой, не быстрый, но зато очень техничный. Если Дзюба перейдёт в «Карабах», то точно сделает разницу», - добавил Озобич.

Напомним, что в данный момент 33-летний Артём Дзюба всё ещё находится без команды. Последним клубом форварда был питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Артём Дзюба Филип Озобич
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