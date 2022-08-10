Гендиректор «Уфы»: Не сомневаюсь, что скоро Дзюба определится с командой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу того, что российский нападающий Артём Дзюба всё ещё находится без команды.

Газизов сказал Vprognoze.ru, что не хотел бы комментировать слухи о том, что уфимский клуб связывался с 33-летним российским футболистом. Функционер отметил, что он не сомневается в том, что в скором времени Дзюба найдёт себе новую команду.

«Это очень сильный футболист, который скоро будет с клубом. В этом я даже не сомневаюсь», - добавил Газизов.

Напомним, что после ухода из питерского «Зенита» Артём Дзюба всё ещё находится в статусе свободного агента.