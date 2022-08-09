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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов прокомментировал отставку Юрана из «Химок»

09 Августа 2022 • 21:22 Комментировать

Бывший футболист российской сборной Игорь Колыванов поделился своим мнением по поводу причин отставки своего экс-напарника по сборной Сергея Юрана. «Химки» неплохо начали сезон, одержав уже две победы в четырех матчах, но неожиданно Юран покинул клуб. Колыванов считает это следствием неких внутренних дрязг.

- По игре все было хорошо, за четыре игры семь очков набрали — неплохо для красно-черных. В «Химках», видимо, какие-то внутренне разногласия произошли, которые привели к отставке Сергея Николаевича, но что там именно, я не знаю, — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

В пятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Химки» примут дома грозненский «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Игорь Колыванов
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