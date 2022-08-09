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Плющенко высказался о своей травме за «БроукБойз»

09 Августа 2022 • 20:00 Комментировать

Фигурист Евгений Плющенко, выступающий за медийный футбольный клуб «БроукБойз», прокомментировал свою травму.

«Снимок я сделал, есть небольшая травма, сейчас я ее лечу. Но на две недели пока выпал», — приводит слова Плющенко ТАСС.

39-летний Плющенко получил травму неделю назад в товарищеской встрече против «Матч ТВ», поэтому он пропустил старт Московского кубка селебрити, который проходит в эти дни. В первом туре его команда обыграла клуб Reality со счетом 2:1. Следующий матч «БроукБойз» проведет завтра, 10 августа, против ФК «Деньги», начало игры запланировано на 21:10 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Плющенко Московский кубок селебрити БроукБойз
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