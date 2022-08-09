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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Выборы президента и не только: Опубликована повестка ближайшего собрания РПЛ

09 Августа 2022 • 19:18 Комментировать

Ближайшее собрание представителей клубов Российской премьер-лиги пройдёт во вторник, 16 августа. Пресс-служба РПЛ опубликовала повестку будущего мероприятия.

Помимо избрания нового президента РПЛ, представители клубов обсудят утверждение финансового плана, а также коммерческого и технического регламентов на сезоны с 2022/2023 по 2025/2026.

Напомним, что только один человек претендует на должность президента Российской премьер-лиги. Это Александр Алаев, который на сегодняшний день работает на этом посту на временной основе.

В новом чемпионате России сыграно четыре тура. Место на вершине делят «Спартак» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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