Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов – об отставке Юрана: «В России руководители не любят, когда им не кланяются» эксклюзив

09 Августа 2022 • 18:52 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковных «Химок».

- Оказывается, в российском футболе тренера могут уволить из клуба не только за отсутствие очков у команды, но и из-за того, что этих очков больше, чем ожидалось. Понятно, что причина увольнения, скорее всего, в разногласиях специалиста с руководством клуба, а в чём именно они заключаются, мы, к сожалению, точно не узнаем. Хотя, учитывая принципиальность Юрана, может, он и расскажет всю правду. Кстати, как раз характер тренера, который не всегда идёт на компромисс, может послужить причиной отставки. В России руководители не любят, когда им не кланяются.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
20:00 · Россия. Премьер-лига
Плющенко высказался о своей травме за «БроукБойз»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Смородская заявила, что никогда не верила в тренерские способности Юрана
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Выборы президента и не только: Опубликована повестка ближайшего собрания РПЛ
19:04 · Россия. Премьер-лига
Кучаев назвал лидера в составе ЦСКА
18:55 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Уход Эджуке? Было очень неприятно»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о состоянии Клаудиньо после травмы
18:44 · Россия. Премьер-лига
Фукс: Здоровье? Всё отлично
18:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Торпедо» Енин: Нужно выходить и выдавать максимум в каждом матче
18:32 · Россия. Премьер-лига
​«Бред сумасшедшего»: Тренер «Сочи» высказался о Fan ID
18:22 · Россия. Премьер-лига
Соса не перейдет в московский ЦСКА
18:21 · Россия. Премьер-лига
Фукс вместе с командой готовится к матчу с «Зенитом»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Уткин прокомментировал возможное назначение Гогниева на пост наставника «Урала»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Матвея Сафонова признали лучшим игроком «Краснодара» в июле
17:57 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о совмещении постов Писаревым: «Я нормально к этому отношусь»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Мозес — украшение РПЛ
Все новости
Рекомендуем