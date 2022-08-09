Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковных «Химок».

- Оказывается, в российском футболе тренера могут уволить из клуба не только за отсутствие очков у команды, но и из-за того, что этих очков больше, чем ожидалось. Понятно, что причина увольнения, скорее всего, в разногласиях специалиста с руководством клуба, а в чём именно они заключаются, мы, к сожалению, точно не узнаем. Хотя, учитывая принципиальность Юрана, может, он и расскажет всю правду. Кстати, как раз характер тренера, который не всегда идёт на компромисс, может послужить причиной отставки. В России руководители не любят, когда им не кланяются.

