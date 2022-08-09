Соса не перейдет в московский ЦСКА

Президент уругвайского «Насьоналя» Хосе Фуэнтес сообщил о том, что переход защитника команды Хоакина Сосы в стан столичного ЦСКА не состоится.

«ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в виду текущей ситуации. Встречное предложение они нам уже сделали, но мы отклонили», - цитирует Хосе Фуэнтеса портал Sport890.

В нынешнем сезоне защитник выступал на правах аренды в «Ливерпуле» из Монтевидео, за который игрок провел 19 матчей, отдав одну результативную передачу.

Контракт 20-летнего Сосы с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года.