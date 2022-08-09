Поговаривают, что Максимилиано Кофрие в летнее трансферное окно может уйти из «Спартака». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал агент бельгийского защитника Давид Ласарацина.

«Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь!» - высказался представитель Кофрие.

Максимилиано Кофрие провёл на поле чуть более 20 минут в матче против «Краснодара». В остальных прошедших играх «Спартака» в сезоне 2022/2023 бельгийский футболист проводил по 90 минут в запасе.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 14 августа – против «Сочи».