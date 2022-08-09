«Кёльн» ищет нападающего, и на радаре «козлов» находится Джон Кордоба из «Краснодара». Если верить данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, которыми он делится в социальных сетях, то Кордоба не является кандидатом номер один для немецкого клуба, но всё ещё может измениться.

Отмечается, что Джон Кордоба хотел бы сменить «Краснодар» на «Кёльн». Впрочем, камнем преткновения может стать высокая заработная плата 29-летнего колумбийца.

Напомним, что Джон Кордоба пропустил два последних матча «Краснодара» из-за травмы, которую он получил в игре Российской премьер-лиги против «Спартака».