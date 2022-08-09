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​Кухарчук дал понять, что не позвал бы Дзюбу в «Химки»

09 Августа 2022 • 17:23 Комментировать

Выступающий за «Химки» Илья Кухарчук выразил удивление от того факта, что Артём Дзюба до сих пор не имеет клуба. При этом футболист дал понять, что не стал бы приглашать 33-летнего форварда в команду, если бы имел его телефонный номер.

«В «Химках» есть Саша Руденко, Долгов. У нас и так 32 человека в команде», - так Кухарчук ответил на вопрос «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Артём Дзюба защищал цвета «Зенита». По завершению сезона 2021/2022 трудовое соглашение между форвардом и питерским клубом истекло.

Как известно, в настоящий момент Артём Дзюба тренируется с «Рубином» для поддержания формы.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Артём Дзюба Илья Кухарчук
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