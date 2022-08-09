​Кухарчук дал понять, что не позвал бы Дзюбу в «Химки»

Выступающий за «Химки» Илья Кухарчук выразил удивление от того факта, что Артём Дзюба до сих пор не имеет клуба. При этом футболист дал понять, что не стал бы приглашать 33-летнего форварда в команду, если бы имел его телефонный номер.

«В «Химках» есть Саша Руденко, Долгов. У нас и так 32 человека в команде», - так Кухарчук ответил на вопрос «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Артём Дзюба защищал цвета «Зенита». По завершению сезона 2021/2022 трудовое соглашение между форвардом и питерским клубом истекло.

Как известно, в настоящий момент Артём Дзюба тренируется с «Рубином» для поддержания формы.