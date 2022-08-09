Переход Лео Перейры в «Краснодар» маловероятен – названа причина

«Краснодар» рассчитывал усилить свою оборонительную линию Лео Перейрой. Впрочем, вероятность переезда 26-летнего бразильского футболиста в Россию является низкой. Связано это с финансовыми требованиями «Фламенго».

Как стало известно «РБ Спорт», «Краснодар» готов заплатить за Перейру не более 5 миллионов евро. Такая сумма за трансфер защитника «Фламенго» не устраивает.

Лео Перейра оказался во «Фламенго» в начале 2020 года. На сегодняшний день специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского защитника в 3,5 миллиона евро.

«Краснодар» ближайший матч проведёт 13 августа – против «Динамо».