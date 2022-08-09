Крыховяк рассказал, как «Краснодар» пытался его удержать

Гжегож Крыховяк покинул «Краснодар» ещё в марте. Польский полузащитник теперь рассказал о том, что переговоры с российским клубом были непростыми.

«Руководство «Краснодара» хотело сохранить меня и даже не рассматривало другие варианты. Но как только легионерам разрешили уходить в аренду, переговоры закончились. «Краснодар» сдался», - рассказал Крыховяк Sportowe Fakty.

Вторую часть сезона 2021/2022 Гжегож Крыховяк провёл в греческом АЕКе. В настоящий же момент польский полузащитник выступает за «Аль-Шабаб» в Саудовской Аравии.

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.