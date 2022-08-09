​Карпин ответил на вопрос о будущем Писарева – тренер возглавит «Химки»

В ближайшие дни «Химки» официально объявят о назначении главным тренером команды Николая Писарева. В настоящий момент этот специалист входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. Рулевой главной команды страны ответил на вопрос по поводу будущего своего ассистента.

«Совмещение? Всё расскажем потом. Если будет, мы обо всем сообщим. Понимание в данный момент? Если возглавит «Химки», то всё расскажем», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

Напомним, что должность главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран. При этом команда хорошо стартовала в новом чемпионате, набрав семь очков в четырёх прошедших турах.