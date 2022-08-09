​Каррера рассказал, какое место занял бы «Зенит» в итальянской Серии А

Итальянский тренер Массимо Каррера, который в своё время работал в России со «Спартаком», сопоставил уровень Российской премьер-лиги и итальянской Серии А через «Зенит».

«Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем «Зенит». Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!» - высказался Каррера, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. На текущий же момент, после четырёх туров нового чемпионата, питерцы идут на шестой позиции. Они смогли раздобыть восемь очков.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником питерцев будет ЦСКА.