Гогниеву задали вопрос о возможном назначении в «Урале»

Поговаривают, что новым рулевым «Урала» после отставки Игоря Шалимова может стать Спартак Гогниев. 41-летний специалист, который известен своими яркими пресс-конференциями и эмоциями на тренерской скамье, в настоящий момент находится без работы.

Спартак Гогниев не стал что-то говорить после вопроса о своём возможном назначении в «Урале».

«Без комментариев», - ответил Гогниев, чьи слова передаёт «Чемпионат».

Напомним, что по завершению прошлого сезона Спартак Гогниев покинул должность главного тренера «Алании».

«Урал» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.