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​Бывший игрок «Спартака» рассказал, как спускал деньги на девушек

09 Августа 2022 • 14:57 Комментировать

Георгий Тигиев, который в своё время выступал за «Спартака», рассказал о том, как ему не удавалось сдержаться перед соблазнами, будучи человеком с высокими доходами. В интервью для «Спорт-Экспресса» Тигиев признался, что в своё время после перехода в «Спартак» его заработная плата выросла в 188 раз.

Тигиев ответил на вопрос по поводу своим самых нелепых трат.

«Деньги на тёлок - это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки… Тратил деньги впустую», - высказался Тигиев.

Экс-игрок «Спартака» рассказал, что он занимал деньги, несмотря на хорошую заработную плату.

«У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было… Мне стыдно про этого говорить…» - высказался Тигиев.

За «Спартак» Георгий Тигиев провёл семь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Тигиев
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