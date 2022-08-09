​Бывший игрок «Спартака» рассказал, как спускал деньги на девушек

Георгий Тигиев, который в своё время выступал за «Спартака», рассказал о том, как ему не удавалось сдержаться перед соблазнами, будучи человеком с высокими доходами. В интервью для «Спорт-Экспресса» Тигиев признался, что в своё время после перехода в «Спартак» его заработная плата выросла в 188 раз.

Тигиев ответил на вопрос по поводу своим самых нелепых трат.

«Деньги на тёлок - это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки… Тратил деньги впустую», - высказался Тигиев.

Экс-игрок «Спартака» рассказал, что он занимал деньги, несмотря на хорошую заработную плату.

«У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было… Мне стыдно про этого говорить…» - высказался Тигиев.

За «Спартак» Георгий Тигиев провёл семь матчей.